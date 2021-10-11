Хорватия и Словакия сыграли вничью

Сборная Хорватии сыграла вничью со сборной Словакии (2:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Словаки по ходу матча вели 2:0. Отличились Иван Шранц и Лукаш Хараслин. Хорваты смогли сравнять счет. Сначала забил Андрей Крамарич, а затем точно ударил со штрафного Лука Модрич. Хорваты забили и третий мяч, но после консультации с ВАР гол отменили из-за офсайда.

После этого матча в группе лидирует Россия (19 очков). Хорватия идет второй с 17-ю очками. Эти команды обеспечили себе как минимум стыковые матчи.

ЧМ-2022. Европы. Отборочный турнир

Группа Н

Хорватия — Словакия — 2:2 (1:2)

Голы: Шранц, 20 (0:1). Крамарич, 25 (1:1). Хараслин, 45 (1:2). Модрич, 71 (2:2).

Хорватия: Ливакович, Вида, Баришич, Станишич (Ливая, 67), Гвардиол, Модрич, Перишич, Брозович, Пашалич (Брекало, 60), Иванушец (Влашич, 46), Крамарич (Сучич, 85).

Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Ханцко, Гамшик (Беро, 41), Куцка (Ирка, 85), Грошовски, Хараслин (Кошельник, 72), Шранц, Алмаси.

Предупреждения: Куцка, 69. Родак, 70. Шранц, 80. Ханцко, 89. Баришич, 90.

Судья: Хацеган (Румыния).

11 октября. Осиек. Стадион «Gradski vrt».