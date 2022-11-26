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Константин Лепехин: «Если вводить «чистое время» в футболе, то сначала будут проблемы для телевидения»

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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказал мнение о большом количество компенсированного времени в матчах чемпионата мира.

— Главное, чтобы не было предвзятого отношения судей, — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина. — Сначала нас удивляло, что добавляют по 9-10 минут, но теперь мы уже быстро привыкли. Впрочем, было бы правильнее, если бы это было расписано заранее — например, 1 замена — автоматически 1 минута компенсированного времени, выход врача на поле, забитый гол — тоже автоматически какое-то количество добавляли бы, это было бы понятнее. Просто включить это в регламент.

— А если сделать «чистое игровое время»?

— Для телевидения будут проблемы на первых порах, но хоккей же как-то показывают или баскетбол. Пока сложно понять, сколько будет идти матч при таких условиях. Пока тяжело об этом рассуждать.

Источник: bookmaker-ratings.ru

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Ф1 (-1.5)

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