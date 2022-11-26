Константин Лепехин: «Если вводить «чистое время» в футболе, то сначала будут проблемы для телевидения»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказал мнение о большом количество компенсированного времени в матчах чемпионата мира.

— Главное, чтобы не было предвзятого отношения судей, — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина. — Сначала нас удивляло, что добавляют по 9-10 минут, но теперь мы уже быстро привыкли. Впрочем, было бы правильнее, если бы это было расписано заранее — например, 1 замена — автоматически 1 минута компенсированного времени, выход врача на поле, забитый гол — тоже автоматически какое-то количество добавляли бы, это было бы понятнее. Просто включить это в регламент.

— А если сделать «чистое игровое время»?

— Для телевидения будут проблемы на первых порах, но хоккей же как-то показывают или баскетбол. Пока сложно понять, сколько будет идти матч при таких условиях. Пока тяжело об этом рассуждать.