Комментатор Геннадий Орлов уверен, что французам не будет легко в полуфинале ЧМ против марокканцев. Об этом сообщил он в интервью «СЭ».

— Наверное, я, как и многие, жду финала Франция — Аргентина. Почему мне еще нравятся «Трехцветные»? Перед турниром они потеряли три ключевые фигуры: Погба, Бензема, Канте. Но как смогли перестроиться, как вышли из положения! Мбаппе стал больше играть на команду. Раньше он быстро расставался с мячом и сразу же предлагал себя, чтобы забить. А здесь стал более коллективным футболистом. Жиру в отсутствие Бензема великолепен. Гризманн опустился глубже и прекрасно справляется с функциями плеймейкера. О таком дирижере можно только мечтать!

Однако матч с англичанами показал, что в центре поля французам порой недостает креатива. Британцы нейтрализовали Гризманна, а больше никто из подопечных Дешама не взял на себя функции разыгрывающего. Во всяком случае во втором тайме мне команда Саутгейта понравилась больше. Забей Кейн второй пенальти — неизвестно, как бы все закончилось. Не понимаю тех, кто критикует англичан. Они очень качественно провели этот турнир. Немного не повезло.

Если в полуфинале Мбаппе получит простор, удержать его будет крайне тяжело. Но его надо снабжать передачами. Повторюсь, если африканцы прикроют Гризманна, у команды Дешама возникнут проблемы.

Не уверен, что французы пройдут марокканцев на одной ноге. В этом матче может быть все что угодно! Африканцы физически крепкие ребята. В их составе есть представители «ПСЖ», «Челси». Организованная команда, атлетичная. А вы видели, как выпрыгнул тот парень, который забил победный гол в ворота португальцев? Да, конечно, стоит говорить и об ошибке вратаря.

Но она наводит на следующую мысль. Голкипер французов Льорис великолепен при игре на линии, совершает сложные спасения. Но он не исполин, не обладает высоким ростом. Поэтому на выходах может столкнуться со сложностями. «Второй этаж» — не его конек. Думаю, марокканцы попробуют это использовать, будут «грузить» навесы в штрафную.

Кто знает, может быть, Марокко вообще выиграет этот турнир? Я такой сценарий не отметаю, хотя, конечно, на бумаге записными фаворитами являются французы, — сказал Орлов «СЭ».