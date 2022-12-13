Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 10:00

Аргентина — Хорватия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 1/2 финала ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Во вторник, 13 декабря, сборная Аргентины сыграет против Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил» и начнется в 22.00 по московскому времени.

ЧМ-2022: Аргентина&nbsp;&mdash; Хорватия в&nbsp;1/2 финала. ЧМ-2022, Аргентина — Хорватия: кто выйдет в финал?

На стадии 1/8 финала турнира Аргентина победила сборную Австралии (2:1), а в четвертьфинале в серии пенальти обыграла Нидерланды (2:2, 4-3пен). Сборная Хорватии оба матча стадии плей-офф выиграла в серии пенальти: против Японии (1:1, 3-1) и Бразилии (1:1, 4-2).

Следить за матчем Аргентина — Хорватия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Хорватия

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
0
Читайте также
Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота
ВАДА не хочет возвращать флаг России. Что не так на этот раз?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геннадий Орлов: «Мбаппе талантливее и Месси, и Роналду»

Орлов: «Марокко — чемпион мира? Я этого не исключаю»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости