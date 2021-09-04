Колосков считает, что у России стопроцентные шансы на победу в матче с Кипром
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр — Россия.
«Могу уверенно сказать, что у нас стопроцентные шансы на победу. Кипр — команда, которую надо обыгрывать. Мне интересно, каким образом Валерий Георгиевич построит игру команды. У нас две игры впереди, в которых можно поэкспериментировать с составом. Можно проверить новые сочетания. Я думаю, Карпин не откажется от возможности поэкспериментировать. Дальше уже пойдут решающие матчи, перед которыми надо будет определиться со стартовым составом, зная возможности каждого футболиста в отдельности», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Сборная России с 7 очками занимает второе место в группе H, киприоты с 4 очками находятся на шестой строчке.
Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
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