Борис Игнатьев: «Жду стабилизации игры тех молодых футболистов, которых привлек в сборную России Карпин»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Кипра.
«Жду движения нашей команды вперед в плане построения нового ее игрового лица, а также стабилизации игры тех молодых футболистов, которых привлек Карпин. На фоне поиска и стабилизации качества игры хотелось бы и победы, чтобы в дальнейшем решить главную задачу — выйти на чемпионат мира. Без решения этой задачи сложно представить динамику развития игры как таковой и футбола в России.
Нет такого понятия, как победа на классе! У Италии есть класс, но они не могут обыграть Болгарию. Сегодня нет такого понятия, и Бразилия никого не обыграет на классе. Только совокупность всех качеств отдельно взятых игроков и команды в целом, огромного желания и эмоций, мотивации и реализации моментов в свою пользу могут принести результат», — приводит слова Игнатьева ТАСС.
Сборная России с 7 очками занимает второе место в группе H, киприоты с 4 очками находятся на шестой строчке. Матч состоится сегодня в Никосии, начало — в 19:00 мск.
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