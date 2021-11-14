Колашинац пропустит матч отбора ЧМ-2022 против Украины из-за травмы
Защитник сборной Боснии Сеад Колашинац не сможет помочь своей команде в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Украины, сообщает Avaz.ba.
В первом тайме встречи с Финляндией (1:3) 28-летний футболист получил травму и был заменен, за фол на нем игрок финской команды Ютта Райтала получил прямую красную карточку. После игры Колашинацу наложили гипс на левую ногу, его участие в матче с украинцами исключено.
Матч Босния — Украина состоится 16 ноября, начало — в 22.45 (мск).
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Дополнительная информация:
https://avaz.ba/sport/nogomet/696261/ocekuje-ga-nova-pauza-kolasincu-stavljen-gips-nakon-grubog-starta-raitale
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