Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Дмитрий Комбаров назвал сборную Хорватии фаворитом в матче с Россией

13:47
Теги:

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в отборе ЧМ-2022.

«Наверное, хорваты фавориты. Они, во-первых, играют дома. Будет огромная поддержка, полный стадион. Хорваты все-таки фавориты.

Люди, которые играют в Хорватии, провели много больших матчей, очень важных в своей жизни, больше финалов было. Больше опыта соответственно. Надеюсь, что сборная России подойдет в хорошей психологической готовности и даст результат.

Все люди из сборной говорят, что никаких мыслей о ничьей нет. Будут играть на победу естественно. Ничья для нас — это опция, бонус. Думаю, что с хорватами нельзя ставить автобус. Очень тяжело будет играть, очень высокое давление. Любая какая-то ошибка, любое какое-то неправильное действие может привести к голу. Но будем болеть за Россию и, надеюсь, что займем первое место», — приводит слова Комбарова Eurostavka.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/dmitriy-kombarov-nichya-dlya-sbornoy-rossii-eto-optsiya-s-horvatami-nelzya-stavit-avtobus

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Овечкин вдохновил юниора, побившего его рекорд. Во втором матче за сборную 16-летний форвард забил супергол
Умер актер из «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко
0
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры