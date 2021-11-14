Дмитрий Комбаров назвал сборную Хорватии фаворитом в матче с Россией
Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в отборе ЧМ-2022.
«Наверное, хорваты фавориты. Они, во-первых, играют дома. Будет огромная поддержка, полный стадион. Хорваты все-таки фавориты.
Люди, которые играют в Хорватии, провели много больших матчей, очень важных в своей жизни, больше финалов было. Больше опыта соответственно. Надеюсь, что сборная России подойдет в хорошей психологической готовности и даст результат.
Все люди из сборной говорят, что никаких мыслей о ничьей нет. Будут играть на победу естественно. Ничья для нас — это опция, бонус. Думаю, что с хорватами нельзя ставить автобус. Очень тяжело будет играть, очень высокое давление. Любая какая-то ошибка, любое какое-то неправильное действие может привести к голу. Но будем болеть за Россию и, надеюсь, что займем первое место», — приводит слова Комбарова Eurostavka.
Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://eurostavka.ru/news/football/dmitriy-kombarov-nichya-dlya-sbornoy-rossii-eto-optsiya-s-horvatami-nelzya-stavit-avtobus
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