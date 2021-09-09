Кейн сравнил пропущенный гол от Польши с ударом в челюсть

Капитан сборной Англии Харри Кейн после ничьей с Польшой (1:1) в отборочном турнире чемпиона мира-2022 отметил, что пропущенный на последних минутах гол стал ударом для англичан. Себастьян Шиманьски сравнял счет на 90+2-й минуте.

«В концовке был удар в челюсть, непросто пропускать на последней минуте. Хотя парни сыграли хорошо, хорошо контролировали игру. Мы боремся за возможность сыграть на чемпионате мира. Польша явно видела в этом свою последнюю возможность отобрать у нас очки и стать ближе к нам в группе. грать с Венгрией и с Польшей на выезде было нелегко. Парни активизировались и показали хорошие результаты», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.