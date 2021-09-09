Аленичев хочет видеть от сборной России более интересного футбола

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» отметил, что хочется видеть от сборной России более интересного футбола.

«С другой стороны, от сборной России хочется более интересного футбола. Поэтому и говорил раньше, что ей нужны изменения. Они начались: появились Захарян с Тюкавиным, Осипенко привлечен, Самошников выходил на поле. Видел перемены и в собственно игре: ребята стараются больше контролировать мяч. И обращаюсь к Алану Дзагоеву, надеюсь, он это прочитает: как можно быстрее набирай форму, лови тонус. С твоим возвращением у национальной команды появится комбинационный стиль. Считаю Алана одним из лучших (если не абсолютно лучшим) центральных полузащитников РПЛ, классным распасовщиком. Дзагоев способен разрезающей, тонкой передачей найти нападающего на чужой половине поля. Это как раз то, чего сейчас не хватает сборной», — написал Аленичев.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.