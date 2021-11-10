Кьеллини: «Футбольный календарь должен быть изменен, чтобы защитить здоровье игроков»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мнением о насыщенном футбольном календаре.

«У игроков очень большая нагрузка. К всех команд в этом году было очень мало времени на восстановление, — приводит слова футболиста Rai Sport. — Это тот аспект, который необходимо рассмотреть для календаря на следующий год, потому что сейчас это действительно тяжело для игроков, которые играют в Лиге чемпионов и еврокубках или выступают в составе национальной сборной. Мы надеемся, что нас услышат и что будет найдено решение, которое защитит здоровье игроков. Без самых важных футболистов шоу будет другим».

Ранее стало известно, что у 37-летнего Кьеллини травма приводящей мышцы и он не сможет принять участие в ноябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

Сборная Италии сыграет заключительные матчи отбора против Швейцарии (12 ноября) и Северной Ирландии (15 ноября). Итальянцы лидируют в группе C с 14 очками, опережая швейцарцев по разности забитых и пропущенных мячей.