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Губерниев предложил закрыть в России футбол, если сборная не обыграет Кипр

16:18
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, -
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, -
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 Россия — Кипр.

«Если наша сборная не обыграет Кипр, то футбол в России придется закрыть, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Госдума должна будет выступить с заявлением и прикрыть футбол в России. Но я думаю, что такого не произойдет — мы обыграем Кипр завтра. С Хорватией правда будет очень тяжело. Нужно сразу отбросить все мысли о ничьей. На ничью играет только плохой спортсмен! Нужно ехать в Хорватию только за победой, но если в конечном результате будет ничья — отлично, мы молодцы, мы едем в Катар на чемпионат мира-2022».

Матч Россия — Кипр пройдет в четверг, 11 ноября, в Санкт-Петербурге, начало игры — в 20.00.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры