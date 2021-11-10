Губерниев предложил закрыть в России футбол, если сборная не обыграет Кипр

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 Россия — Кипр.

«Если наша сборная не обыграет Кипр, то футбол в России придется закрыть, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Госдума должна будет выступить с заявлением и прикрыть футбол в России. Но я думаю, что такого не произойдет — мы обыграем Кипр завтра. С Хорватией правда будет очень тяжело. Нужно сразу отбросить все мысли о ничьей. На ничью играет только плохой спортсмен! Нужно ехать в Хорватию только за победой, но если в конечном результате будет ничья — отлично, мы молодцы, мы едем в Катар на чемпионат мира-2022».

Матч Россия — Кипр пройдет в четверг, 11 ноября, в Санкт-Петербурге, начало игры — в 20.00.