Источник: Бензема досрочно завершил тренировку в сборной Франции и может пропустить ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема досрочно завершил тренировку с национальной командой из-за обострения повреждения, сообщает RMC.

По данным источника, тренерский штаб крайне обеспокоен травмой форварда и не исключает того, что для Бензема турнир может быть завершен.

Ранее L'Equipe сообщал, что футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия и растяжения колена.

Свой первый матч на ЧМ-2022 Франция проведет против сборной Австралии 22 ноября. 26-го числа действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.