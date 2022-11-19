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Сегодня, 21:30

Источник: Бензема досрочно завершил тренировку в сборной Франции и может пропустить ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Карим Бензема.
Фото AFP

Нападающий сборной Франции Карим Бензема досрочно завершил тренировку с национальной командой из-за обострения повреждения, сообщает RMC.

По данным источника, тренерский штаб крайне обеспокоен травмой форварда и не исключает того, что для Бензема турнир может быть завершен.

Ранее L'Equipe сообщал, что футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия и растяжения колена.

Свой первый матч на ЧМ-2022 Франция проведет против сборной Австралии 22 ноября. 26-го числа действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.

Карим Бензема
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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