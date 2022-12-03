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Сегодня, 18:20

Денис Казанский: «Франция и Англия пройдут в четвертьфинал, выиграв с одинаковым счетом — 2:0»

Александр Кружков
Обозреватель
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Футболисты сборной Англии.
Фото Global Look Press

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» дал прогноз на второй игровой день матчей 1/8 финала ЧМ-2022.

— Франция — Польша.

— 2:0. Если французы в порядке, то поляки на групповой стадии произвели тягостное впечатление. Для меня вообще загадка, как с такой игрой им удалось просочиться в плей-офф. Абсолютная безыдейность! Возьмем матч с Аргентиной. Вот как собирались ее обыгрывать? Вся тактика сводилась к забросам на Левандовски, который впереди был в полном одиночестве...

— Англия — Сенегал.

— 2:0. Не сомневаюсь, англичан ждет тяжелый матч. Но во втором тайме им все-таки удастся сломить сопротивление Сенегала. У них целая россыпь звезд, длинная скамейка. А у африканцев из-за перебора желтых карточек пропустит встречу опытнейший центральный полузащитник Гейе. Колоссальная потеря!

Франция сыграет с Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022 в воскресенье, 4 декабря. Начало — в 18.00 (мск). Англия встретится с Сенегалом в этот же день, матч начнется в 22.00 (мск).

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • vprognoze.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
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Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
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