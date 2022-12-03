Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:25

Генич объяснил, почему остался без назначений на второй тур ЧМ: «Был неправ, уже извинился»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комментатор Константин Генич объяснил, почему он остался без назначений на второй тур групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре.

— Самый популярный вопрос: почему ты не комментировал второй тур?

— Здесь я тоже не хочу раскрывать всю внутреннюю кухню. Так было составлено расписание. Я знал, что у меня «Динамо» — «Оренбург». Смирился с этим. Но все-таки думал: ничего себе, я все-таки один из ведущих комментаторов, а в день, когда играют «Зенит» со «Спартаком» и идет чемпионат мира, меня ставят вообще на другой матч... Меня это немножечко обидело. После этого я думал, что на следующей неделе у меня будет матч чемпионата мира из группы H или G. Как в первом туре, когда я комментировал Уругвай с Южной Кореей. Но не увидел себя в расписании, увидел только на одном мачте: Бельгия — Хорватия...

Я был неправ [из-за своей реакции], извинился. Но опять-таки: когда идет большой турнир, хочется какой-то сопричастности... А в итоге ты не работаешь ни на матче, ни в студии — это правда чуть обидно.

Конечно, я был неправ. Но все мы люди: можем ошибаться, наговорить что-то, написать пост в телеграм-канал. Я, как человек очень рефлексирующий, отреагировал таким образом. Кто-то обиделся на меня. Я на кого-то обиделся. Это нормальный рабочий процесс.

Ранее Генич рассказал, что устал от большого количества футбола на ЧМ-2022.

Игроки сборной России. «Россия на ЧМ выступила бы как Катар — мы бы точно не вышли из группы». Интервью Константина Генича

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Константин Генич
6
0
Читайте также
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
Валиева без Трусовой может снова стать чемпионкой России. Как это будет?
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Разведчик рассказал о сдаче в плен заваренных в танках украинских военных
Макрон призвал включить гарантии для РФ в будущую архитектуру безопасности Европы
Что ждет IT-специалистов в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Казанский: «Пас Сон Хын Мина — произведение искусства!»
Защитнику сборной Бразилии диагностировали частичный разрыв связок колена после матча ЧМ-2022
«Чтобы быть конкурентоспособными, вы должны страдать». Как Хиддинк вытащил Австралию в плей-офф на ЧМ-2006
Генич: «Хочу, чтобы Месси прошел дальше Роналду»
Нидерланды обыгрывают США после первого тайма матча 1/8 финала ЧМ-2022
Денис Казанский — о матчах 1/8 финала: «Португалия обыграет Швейцарию, в матче Марокко — Испания в основное время будет ничья»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Денис Казанский: «Франция и Англия пройдут в четвертьфинал, выиграв с одинаковым счетом — 2:0»

Депай вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Нидерландов
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости