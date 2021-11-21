Карпин — о Кудряшове: «Отходил неделю, у него ногу сводило. Плохо реагирует»
20:58
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии защитника Федора Кудряшова.
— Как Кудряшов реагирует после того, что произошло?
— Отходил неделю, у него ногу сводило. Плохо реагирует. Я с ним разговаривал, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
— Наш разговор обсуждали в общем чате? Или только индивидуальные звонки?
— У меня да. Может, у них свой чат есть.
Напомним, что сборная России на последних минутах заключительного матча отборочного этапа чемпионата мира-2022 с Хорватией упустила ничью. Единственный гол в этой встрече забил защитник сборной России Федор Кудряшов в свои ворота. Это не позволило нашей команде напрямую отобраться на ЧМ в Катар.
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