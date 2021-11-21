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Карпин — о Кудряшове: «Отходил неделю, у него ногу сводило. Плохо реагирует»

20:58
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии защитника Федора Кудряшова.

— Как Кудряшов реагирует после того, что произошло?

— Отходил неделю, у него ногу сводило. Плохо реагирует. Я с ним разговаривал, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

— Наш разговор обсуждали в общем чате? Или только индивидуальные звонки?

— У меня да. Может, у них свой чат есть.

Напомним, что сборная России на последних минутах заключительного матча отборочного этапа чемпионата мира-2022 с Хорватией упустила ничью. Единственный гол в этой встрече забил защитник сборной России Федор Кудряшов в свои ворота. Это не позволило нашей команде напрямую отобраться на ЧМ в Катар.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Xm2tzNxi_mU

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты