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Сегодня, 12:26

Камоцци: «Месси скажет последнее слово со сборной и завершит в ней карьеру после победы на чемпионате мира»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от выступления сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

«Португалия может выиграть чемпионат мира. Это очень хорошая команда с лояльным подбором индивидуальностей. Однако, если это произойдет, то это будет скорее чудо. Думаю, что все же Месси скажет последнее слово со сборной и завершит в ней карьеру после победы на чемпионате мира», — сказал Камоцци «СЭ».

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября до 18 декабря.

20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие турнира, в котором встретятся Катар и Эквадор. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Франко Камоцци
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