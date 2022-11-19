Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался по поводу запрета продажи пива на стадионах чемпионата мира в Катаре.

«Это одна из главных проблем, с которой мы столкнулись. Каждое решение на этом чемпионате мира является совместным решением Катара и ФИФА, оно обсуждается и принимается согласованно. Есть фан-зоны, в которых вы сможете купить пиво. Я лично считаю, что если в течение трех часов вы не попьете пива, то с вами ничего не случится. Такие же законы принимаются во Франции, Шотландии, Португалии», — приводит слова Инфантино ТАСС.

18 ноября пресс-служба ФИФА сообщила о запрете продажи пива на территории стадионов во время чемпионата мира-2022.

Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

Матч открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор состоится в воскресенье и начнется в 19.00 по московскому времени.