Инфантино — о запрете продажи пива на ЧМ-2022: «Есть фан-зоны, в которых вы сможете купить пиво»
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался по поводу запрета продажи пива на стадионах чемпионата мира в Катаре.
«Это одна из главных проблем, с которой мы столкнулись. Каждое решение на этом чемпионате мира является совместным решением Катара и ФИФА, оно обсуждается и принимается согласованно. Есть фан-зоны, в которых вы сможете купить пиво. Я лично считаю, что если в течение трех часов вы не попьете пива, то с вами ничего не случится. Такие же законы принимаются во Франции, Шотландии, Португалии», — приводит слова Инфантино ТАСС.
18 ноября пресс-служба ФИФА сообщила о запрете продажи пива на территории стадионов во время чемпионата мира-2022.
Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.
Матч открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор состоится в воскресенье и начнется в 19.00 по московскому времени.