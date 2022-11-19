Инфантино указал на двойные стандарты журналистов при освещении чемпионата мира-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о различных мнениях по поводу чемпионата мира-2022 в Катаре.

В ходе подготовки к турниру журналисты и правозащитные организации критиковали власти страны за политику в области прав трудовых мигрантов, женщин и сексуальных меньшинств.

«Сотни тысяч рабочих приезжают сюда зарабатывать, они зарабатывают в 10 раз больше, чем в своих собственных странах, и помогают своим семьям выживать. И они делают это законным способом, — цитирует ТАСС Инфантино. — Реформы и изменения требуют времени. Если посмотреть на то, чего мы достигли в Европе, то нам потребовалось очень много времени».

Президент ФИФА отметил, что западные журналисты предпочитают говорить о проблемах, не обращая внимания на то, что в вопросе прав человека в Катаре был достигнут значительный прогресс.

«В наших странах на это потребовались сотни лет, везде требуется время. И способ вовлечения — это диалог, а не оскорбление. Давление — негатив, вовлечение — позитив», — добавил Инфантино.

Чемпионат мира в Катаре стратует 20 ноября и завершится 18 декабря. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.