Калверт-Льюин стал первым игроком «Эвертона» после Руни, который смог оформить дубль за сборную Англии
09:02
Сборная Англии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Сан-Марино со счетом 5:0.
Дубль во встрече оформил Доминик Калверт-Льюин. 24-летний форвард стал первым игроком «Эвертона», который забил два мяча в матче за Англию после Уэйна Руни (2004 год, матч против Хорватии).
В текущем сезоне Калверт-Льюин провел 31 матч за «Эвертон», в которых забил 19 голов и сделал 4 результативные передачи.
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