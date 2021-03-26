Калверт-Льюин стал первым игроком «Эвертона» после Руни, который смог оформить дубль за сборную Англии

Сборная Англии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Сан-Марино со счетом 5:0.

Дубль во встрече оформил Доминик Калверт-Льюин. 24-летний форвард стал первым игроком «Эвертона», который забил два мяча в матче за Англию после Уэйна Руни (2004 год, матч против Хорватии).

В текущем сезоне Калверт-Льюин провел 31 матч за «Эвертон», в которых забил 19 голов и сделал 4 результативные передачи.