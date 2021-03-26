Оздоев рассказал о травме, которая не позволила ему сыграть на Мальте

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в интервью «СЭ» рассказал о мышечной травме ноги, которая не позволила ему полететь на Мальту для участия в отборочном матче национальной команды.

«Получил ее еще месяц назад на сборах. Ее лечили, играть при этом мог. Но после матча с ЦСКА боль усилилась, и мы с медицинским штабом сборной решили взять небольшую паузу, чтобы полностью восстановиться. Загадывать, получится ли это уже к матчу со Словенией, не хочу. Просто делаю то, что говорят врачи», — сказал Оздоев.

Свой следующий матч сборная России проведет в субботу, 27 марта против Словении. Начало — в 17.00 (мск).

(Игорь Рабинер)

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