Оздоев рассказал о травме, которая не позволила ему сыграть на Мальте
09:20
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в интервью «СЭ» рассказал о мышечной травме ноги, которая не позволила ему полететь на Мальту для участия в отборочном матче национальной команды.
«Получил ее еще месяц назад на сборах. Ее лечили, играть при этом мог. Но после матча с ЦСКА боль усилилась, и мы с медицинским штабом сборной решили взять небольшую паузу, чтобы полностью восстановиться. Загадывать, получится ли это уже к матчу со Словенией, не хочу. Просто делаю то, что говорят врачи», — сказал Оздоев.
Свой следующий матч сборная России проведет в субботу, 27 марта против Словении. Начало — в 17.00 (мск).
(Игорь Рабинер)
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