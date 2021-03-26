Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Оздоев рассказал о травме, которая не позволила ему сыграть на Мальте

09:20
Теги:

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в интервью «СЭ» рассказал о мышечной травме ноги, которая не позволила ему полететь на Мальту для участия в отборочном матче национальной команды.

«Получил ее еще месяц назад на сборах. Ее лечили, играть при этом мог. Но после матча с ЦСКА боль усилилась, и мы с медицинским штабом сборной решили взять небольшую паузу, чтобы полностью восстановиться. Загадывать, получится ли это уже к матчу со Словенией, не хочу. Просто делаю то, что говорят врачи», — сказал Оздоев.

Свой следующий матч сборная России проведет в субботу, 27 марта против Словении. Начало — в 17.00 (мск).

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Магомедом Оздоевым читайте здесь

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6983
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Мальтой?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...