Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Грузии (1:0), который стал для него первым после возвращения в национальную команду.

«Это было хорошо. Такое ощущение, что это мой первый международный матч. Это был настоящий адреналин. Думаю, я мог бы сделать намного больше, но мы выиграли матч, и это самое главное», — сказал Ибрагимович Sverige Radio.

39-летний швед в матче с Грузией отметился голевой передачей. Эта встреча стала для него первой с 2016 года за национальную команду.