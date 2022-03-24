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Сегодня, 21:32

Италия — Северная Македония: стартовые составы команд

Иван Шитик
Корреспондент
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24 марта состоится полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Стали известны составы команд на эту встречу.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Манчини, Бастони, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Краньо, Де Шильо, Кьеллини, Тонали, Кристанте, Пеллегрини, Ж.Педро, Ачерби, Политано, Распадори.

Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Д.Велкоски, С.Ристовски, Николов, Барди, Адеми, Чурлинов, Трайковски, М.Ристовски.

Запасные: Наумовски, Шишковски, Тодоровски, Ашковски, Ристевски, Дав.Бабунски, Серафимов, Этеми, Дор.Бабунски, спировски, Атанасов, Миовски.

Победитель пары Италия — Северная Македония в финале отбора встретится с победителем пары Португалия — Турция.

Сборная Италии по футболу
Сборная Македонии по футболу
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