Италия — Северная Македония: стартовые составы команд

24 марта состоится полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Стали известны составы команд на эту встречу.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Манчини, Бастони, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Краньо, Де Шильо, Кьеллини, Тонали, Кристанте, Пеллегрини, Ж.Педро, Ачерби, Политано, Распадори.

Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Д.Велкоски, С.Ристовски, Николов, Барди, Адеми, Чурлинов, Трайковски, М.Ристовски.

Запасные: Наумовски, Шишковски, Тодоровски, Ашковски, Ристевски, Дав.Бабунски, Серафимов, Этеми, Дор.Бабунски, спировски, Атанасов, Миовски.

Победитель пары Италия — Северная Македония в финале отбора встретится с победителем пары Португалия — Турция.