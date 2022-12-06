Испания и Марокко не забили голов в основное время матча 1/8 финала ЧМ-2022
Сборные Испания и Марокко не забили голов в основное время матча 1/8 финала ЧМ-2022 — 0:0.
Теперь команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если и после этого счет останется ничейным, то команды ждет серия пенальти.
Команда Луиса Энрике за первую половину игры 1/8 финала ЧМ-2022 пробила лишь раз — мимо ворот. Это худший результат испанцев на чемпионатах мира как минимум с 1966 года.
Победитель этой пары выходит в 1/4 финала на победителя противостояния Португалия — Швейцария.
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