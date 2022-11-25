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Сегодня, 11:30

Иран — Уэльс: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Гарет Бэйл.
Фото Global Look Press

В пятницу, 25 ноября, сборная Ирана сыграет против Уэльса в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» и начнется в 13.00 по московскому времени.

Это будет первая очная встреча Ирана и Уэльса.

ЧМ-2022: 25&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Нидерланды против Эквадора, Англия — США. Онлайн-трансляция 25 ноября

Сборные играют в группе В вместе с такими сборными, как Англия и США. У Ирана по итогам первого тура — ноль очков, у Уэльса — один балл.

Следить за матчем Иран — Уэльс вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа B
25 нояб, 13:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Уэльс
Иран

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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