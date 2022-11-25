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Сегодня, 11:10

«Воздалось за массовые симуляции». Фанаты жестоко отреагировали на травму Неймара

Фанаты отреагировали на травму Неймара в матче ЧМ-2022 Бразилия — Сербия
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Неймар.
Фото Global Look Press

Ночью болельщики в соцсетях активно обсуждали повреждение нападающего сборной Бразилии Неймара в матче ЧМ-2022 с Сербией (2:0).

24 ноября 30-летнего бразильского футболиста заменили на 68-й минуте встречи после столкновения с сербским защитником Николой Миленковичем. Его заменили на Антони из-за проблем с правой лодыжкой. На бровке Неймар не смог сдержать слез, а также сразу снял бутсу и гетру, чтобы врачи осмотрели ногу. Позже медик сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что игрок вывихнул правую лодыжку.

Фанаты по-разному отреагировали на травму Неймара в соцсетях:

«Здоровья волшебнику!» — написал mpetkovicc.

«Воздалось за массовые симуляции» — жестко отреагировал другой пользователь.

«Ты гений!» — поддержал нападающего его партнер по национальной команде Бруно Гимарайнш.

«Всё будет хорошо, не переживай», — оставил такой комментарий spitjohn.

«Не будь нытиком, будь мужчиной», — резко отреагировал sulta67.

Чемпионат мира. Группа G
24 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Бразилия
2:0
Сербия
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
1
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