Мамаев оценил свои шансы вернуться в сборную России при Карпине

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев не исключает, что с приходом Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России он сможет вернуться в команду.

«От травм никуда не уйдешь, — сказал Мамаев в интервью Нобелю Арустамяну на «Матч ТВ». — Была тяжелая травма, операция была. Сейчас начинаю играть. Что касается смены тренера, то для всех стало неожиданность, что Георгич покинул клуб, но все отреагировали с пониманием.

Безусловно, для меня было очень неожиданно, что Георгич принял такое решение. Мое решение перейти в «Ростов» было основано на том, что он был главным тренером. Но я отреагировал абсолютно спокойно. Это новый виток в его карьере.

Возвращение в сборную? Думаю, в наших взаимоотношениях этот разговор неуместен. Мы очень хорошо друг друга узнали за это время, мы друг друга прекрасно понимаем. Все его требования я знаю, и он знает меня. Реально ли мне вернуться в сборную при Карпине? Я думаю, любому футболисту это реально. Георгич — это тот тренер, который будет отталкиваться от пользы сборной».

Ранее Нобель Арустамян заявил об уходе с «Матч ТВ» в связи с выходом этого интервью в эфир.