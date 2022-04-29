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Сегодня, 13:58

Хави Мартинес рассказал об особенностях жизни в Катаре

Виктория Кравченко
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Полузащитник Хави Мартинес рассказал, что его удивило после того, как он переехал в Катар.

«Не стоит ехать в Катар летом, если хотите познакомиться со страной. Это будет похоже на посещение сауны. ЧМ-2022 станет возможностью для всего мира увидеть, как живут люди в Катаре. Контракт культур не настолько велик, как я думал. В Катаре множество европейцев.

В некоторых районах моя девушка не может ходить в бикини, а в других — может. Для меня это было шоком», — цитирует Хави Marca.

Футболист стал игроком «Катара» в ибле 2021 года. «Катар» в минувшем сезоне чемпионата Катара занял шестое место, имея 32 очка.

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