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Сегодня, 10:14

Гризманн надеется, что команда поможет Жиру побить рекорд Анри по забитым мячам за сборную

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над Австралией (4:1) в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 и высказалсяь о партнере по национальной команде Оливье Жиру.

«Для меня не проблема играть ближе к центру поля. Самое главное — это команда. Я всегда буду делать то, что нужно команде. Я думаю, что для меня так даже лучше, потому что я лучше читаю игру из центра. Когда все идеально работает, это приносит победы. Мы должны продолжать работать. Это всего лишь первая игра, нельзя думать, что мы слишком хороши. Что касается Жиру, независимо от того, забивает Оливье или не забивает, он всегда является важным игроком для нас и приносит пользу. Мы пытаемся создавать для него наилучшие условия и хорошие моменты. Надеюсь, нам удастся помочь ему побить рекорд Анри», — приводит слова Гризманна RMC Sport.

36-летний Жиру отметился дублем в матче с Австралией и сравнялся по забитым мячам с Тьерри Анри — 51.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).

Антуан Гризманн
Оливье Жиру
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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