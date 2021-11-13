Глен Камара: «К счастью, Босния не забила свои моменты»
Полузащитник сборной Финляндии Глен Камара прокомментировал победу над сборной Боснии и Герцеговины (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«Конечно, нам было сложно, — сказал Камара в послематчевом флеш-интервью. — Мы выигрывали 1:0, но потом нашего футболиста удалили. О чем думали в перерыве? Ничего особенного. Нам нужно было отстоять преимущество. Мы рады победе. Да, нам было сложно. Мы играли в гостях, у Боснии была хорошая поддержка болельщиков. У них были моменты, но к счастью, они не забили».
Финляндия набрала 11 очков и занимает второе место в группе D. У Боснии семь очков и четвертое место.
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