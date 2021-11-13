Джикия, скорее всего, будет капитаном сборной России в матче с Хорватией

Защитник сборной России Георгий Джикия, скорее всего, станет капитаном сборной в матче с Хорватией. Он будет на предыгровой пресс-конференции.

Джикия был капитаном в сентябрьском матче с хорватами в Москве (0:0).

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.

Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. Команда имеет в активе 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватов устроит только победа.