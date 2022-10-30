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30 октября, 23:30

Семак рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 в Катаре

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Будете ли смотреть чемпионат мира? Какой команде будете симпатизировать? Франции?

— Не знаю, пока не думал о том, кому буду симпатизировать. Смотреть, конечно, буду — на уровне сборных это самый лучший турнир. Очень интересно будет посмотреть его и с точки зрения состояния игроков — перед предыдущими чемпионатами мира было что-то около трех недель для подготовки. Этот турнир пройдет в самый разгар европейских чемпионатов, и будет очень интересно посмотреть с точки зрения движения, активности и состояния игроков. Я не сомневаюсь, что по накалу и по качеству игры тоже будет очень интересно. Как только я научился ходить пешком, начал смотреть все чемпионаты мира и Европы. Для людей, которые болеют футболом, это праздник.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-30-sergey-semak-igra-poluchilas-interesnaya-nervnaya-boevaya.htm
Сергей Семак
Чемпионат мира по футболу
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