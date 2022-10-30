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Соболев: «В какой-то момент тоже задумался, что неплохо играю и был бы одним из кандидатов на место в заявке на ЧМ»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, будет ли следить за чемпионатом мира, который в 2022 году пройдет в Катаре.

— Впереди чемпионат мира, с какими эмоциями ждете это событие? Есть ли обида какая-то?

— Есть, конечно. В какой-то момент тоже задумался, что сейчас неплохо играю и был бы одним из кандидатов на место в заявке на ЧМ. Мы играем ради еврокубков, чемпионата мира, а когда это забирают, обидно. Не буду никого поддерживать, буду ждать хороший футбол.

— На связи с ребятами, которые сейчас не в команде? С Мартинсом, например.

— Мартинс здесь, восстанавливается. С Бальде тоже на связи, с Мозесом. Со всеми на связи.

— Поздравлял ли Айртона с победой в Кубке Либертадорес?

— Нет, не поздравлял.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
2-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Айртон Лукас
Александр Соболев
Чемпионат мира по футболу
Кристофер Мартинс Перейра
5
1
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