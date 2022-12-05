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Главный тренер сборной Сенегала Сиссе: «В матче с Англией мы показали не все, на что способны»

Мария Гусева
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Алиу Сиссе.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал поражение от Англии (0:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Первые 30 минут были интересными. Но нам не удалось реализовать моменты. Англия была очень хороша. Соперники были сильны в единоборствах и хороши технически. Мы показали не все, на что способны. Мы работали годами, чтобы попасть сюда. Но Англия занимает 5-е место в рейтинге ФИФА. И разница была видна. Я горжусь своими ребятами. Мы должны признать превосходство англичан. Их второй гол оказал давление на нас. Третий мяч и вовсе вывел нас из игры. Мне нравится менталитет нашей команды. Мы не сдавались и пытались двигаться дальше, несмотря ни на что», — цитирует L'Equipe Сиссе.

Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе А, набрав 6 очков. В группе сенегальцы обыграли сборные Катара (3:1) и Эквадора (2:1), но уступили Нидерландам (0:2).

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Англии сыграет с Францией. Встреча пройдет в субботу, 10 декабря, начало — в 22.00 по московскому времени.

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Сборная Сенегала по футболу
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