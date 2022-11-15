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15 ноября, 21:53

Главный тренер сборной Ирана: «Наши игроки могут поддержать протесты в стране во время ЧМ»

Мария Гусева
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Карлуш Кейруш.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш сообщил, что футболисты национальной команды могут поддержать протесты в своей стране во время чемпионата мира, если они не будут нарушать правила турнира.

«Футболисты имеют право свободно протестовать точно так же, как игроки любой другой страны, если это не противоречит правилам чемпионата мира и духу игры. Но можно проявить свою позицию на поле. Футболисты нашей сборной думают только об одном — как побороться за выход в плей-офф», — цитирует Iran Wire Кейруша.

В сентябре в Иране начались массовые протесты в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Иран сыграет в группе против Англии, Уэльса и США. В первом матче соперниками иранцев станут англичане 21 ноября (16.00 мск).

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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ирана по футболу
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