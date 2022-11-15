Триппьер заявил, что сборная Англии не должна бояться говорить о победе на ЧМ-2022

Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира в Катаре.

«Мы не должны бояться говорить, что мы выиграем на чемпионате мира. Мы уже выходили в финал на прошлом мировом первенстве, доходили до финала Евро, от нас ждут много. Мы все чувствуем себя уверенно как команда, у нас фантастический состав из 26 человек», — приводит слова Триппьера The Telegraph.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Соперниками Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Гарета Саутгейта 21 ноября встретится со сборной Ирана.