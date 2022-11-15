Роналду: «На ЧМ-2022 покажет себя следующее поколение талантов, которые готовы менять футбол»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022.

«Состав на предстоящий ЧМ представляет интересную смесь опытных игроков и молодых восходящих звезд. Я с волнением наблюдал, как новое поколение прогрессирует. Сложно сравнивать одно поколение с другим. Все игроки сборной Португалии прошли через многое. Не сомневаюсь, что на мундиале покажет себя следующее поколение талантов, которые готовы менять футбол», — цитирует Associated Press Роналду.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Сборная Португалии сыграет в группе H и проведет матчи против команд Ганы (24 ноября), Уругвая (26 ноября) и Южной Кореи (2 декабря).