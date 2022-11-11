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11 ноября, 08:13

Гетце прокомментировал возвращение в сборную Германии

Алина Савинова
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Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гетце поделился эмоциями от попадания в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира-2022.

«Я очень рад снова стать частью команды, которая выступит на чемпионате мира, и благодарен за доверие Флика и его тренерской команды. Я чувствую, что это награда за ту тяжелую работу, которую я проделал. Но это было бы невозможно без моей жены, моей семьи, моих замечательных товарищей по команде и тренеров. Спасибо за вашу поддержку», — написал 30-летний футболист в социальных сетях.

Напомним, что последний раз Гетце выступал за национальную команду Германии в 2017 году.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии попала в одну группу с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

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