Гетце прокомментировал возвращение в сборную Германии

Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гетце поделился эмоциями от попадания в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира-2022.

«Я очень рад снова стать частью команды, которая выступит на чемпионате мира, и благодарен за доверие Флика и его тренерской команды. Я чувствую, что это награда за ту тяжелую работу, которую я проделал. Но это было бы невозможно без моей жены, моей семьи, моих замечательных товарищей по команде и тренеров. Спасибо за вашу поддержку», — написал 30-летний футболист в социальных сетях.

Напомним, что последний раз Гетце выступал за национальную команду Германии в 2017 году.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии попала в одну группу с Испанией, Японией и Коста-Рикой.