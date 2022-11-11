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11 ноября, 10:52

Хуммельс — о непопадании в заявку Германии на ЧМ-2022: «Главное разочарование в карьере»

Хуммельс прокомментировал непопадание в заявку сборной Германии на чемпионат мира-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Матс Хуммельс.
Фото AFP

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал то, что не попал в итоговую заявку сборной Германии на чемпионат мира-2022.

«Это, без всяких обид, стало одним из главных разочарований в карьере. Я скрещу пальцы за команду на чемпионате мира и буду использовать это время, чтобы усердно работать, как я всегда делал», — приводит слова Хуммельса Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

Напомним, что 33-летний футболист уже выигрывал чемпионат мира в составе сборной Германии, будучи основным защитником команды на турнире 2014 года в Бразилии.

В нынешнем сезоне Хуммельс сыграл за «Боруссию» 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии в группе Е сыграет с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

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Источник: twitter

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Матс Хуммельс
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
ФК Боруссия (Дортмунд)
8
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