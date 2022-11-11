Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал то, что не попал в итоговую заявку сборной Германии на чемпионат мира-2022.

«Это, без всяких обид, стало одним из главных разочарований в карьере. Я скрещу пальцы за команду на чемпионате мира и буду использовать это время, чтобы усердно работать, как я всегда делал», — приводит слова Хуммельса Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

Напомним, что 33-летний футболист уже выигрывал чемпионат мира в составе сборной Германии, будучи основным защитником команды на турнире 2014 года в Бразилии.

В нынешнем сезоне Хуммельс сыграл за «Боруссию» 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии в группе Е сыграет с Испанией, Японией и Коста-Рикой.