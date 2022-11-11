Шаманы постараются помочь Мане восстановиться к чемпионату мира-2022

Генеральный секретарь ФИФА Фатьма Самура надеется, что нападающий «Баварии» Садио Мане сыграет на чемпионате мира-2022. Сенегалец получил травму в матче против «Вердера» (6:1).

«Мы собираемся использовать наших марабутов для Садио Мане. Я не знаю эффективно ли это будет, но в любом случае мы будем молить их. Надеемся на чудеса, он должен быть на ЧМ», — приводит Europe 1 слова Самура.

Главный тренер Сенегала Алиу Сиссе объявит состав на чемпионат мира-2022 в пятницу, 11 ноября. На групповой стадии сборная Сенегала сыграет с Катаром, Нидерландами и Эквадором.