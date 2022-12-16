Гари Невилл порассуждал на тему лучшего футболиста в истории

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл рассказал, что думает о том, кто является лучшим игроком в истории футбола.

«Фанаты Месси, Марадоны, Пеле и Криштиану Роналду, я могу сказать, что тема о лучшем игроке в истории закрыта. Считаю Месси одним из величайших в истории. Но я предпочитаю Роналду, а не Месси, понимая, что он дважды уничтожил мою команду в финалах Лиги чемпионов», — цитирует Невилла Sky Sports.

На чемпионате мира-2022 Лионель Месси принял участие в 6 матчах за Аргентину, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. 18 декабря его команда встретится в финале турнира с Францией, начало — 18.00 мск.