Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 08:08

Гари Невилл порассуждал на тему лучшего футболиста в истории

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл рассказал, что думает о том, кто является лучшим игроком в истории футбола.

«Фанаты Месси, Марадоны, Пеле и Криштиану Роналду, я могу сказать, что тема о лучшем игроке в истории закрыта. Считаю Месси одним из величайших в истории. Но я предпочитаю Роналду, а не Месси, понимая, что он дважды уничтожил мою команду в финалах Лиги чемпионов», — цитирует Невилла Sky Sports.

На чемпионате мира-2022 Лионель Месси принял участие в 6 матчах за Аргентину, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. 18 декабря его команда встретится в финале турнира с Францией, начало — 18.00 мск.

Гари Невилл
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
5
2
Читайте также
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
Шведка Сильвстедт могла стать горнолыжницей, но предпочла съемки в мужских журналах
Новые иномарки в автосалонах закончатся через месяц
Появилось видео крушения новейшего американского истребителя F-35B
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Крамарич — о матче с Марокко: «Не имеем права на ошибку, это может дорого обойтись»
Хакими: «Мечте Марокко пришел конец»
Главный арбитр финала ЧМ-2022 Марциняк: «Сделаем все, чтобы о судьях не было сказано ни слова»
Казанский верит в победу Аргентины в матче с Францией в финале ЧМ-2022
Денис Казанский рассказал об ожиданиях от матча за третье место ЧМ между Марокко и Хорватией
Месси рассказал, что изучал технику вратаря сборной Хорватии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Денис Казанский: «Фаворитами в борьбе за бронзовые медали вижу марокканцев»

Казанский назвал скрытых героев ЧМ-2022 во Франции и Аргентине
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости