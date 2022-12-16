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Сегодня, 08:05

Денис Казанский: «Фаворитами в борьбе за бронзовые медали вижу марокканцев»

Александр Кружков
Обозреватель
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Хаким Зиеш.
Фото Reuters

Комментатор и телеведущий Денис Казанский в интервью «СЭ» сделал прогноз на матч за третье место на ЧМ-2022 Хорватия — Марокко.

— Хорватия — Марокко — 1:2. В стартовом туре ЧМ-2022 эти команды уже выдали между собой нули. Хватит! Фаворитами в борьбе за бронзовые медали вижу марокканцев. На их стороне эмоциональный заряд и ощущение незавершенного дела — после обиднейшего поражения в полуфинале.

17 декабря в Дохе (Катар) Марокко сыграет против Хорватии в матче за бронзу чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

В 1/2 финала мирового первенства марокканцы проиграли Франции (0:2), а хорваты уступили Аргентине (0:3).

Эмоции &laquo;Альбиселесте&raquo; после выхода в&nbsp;финал после матча Аргентина&nbsp;&mdash; Хорватия (3:0). Денис Казанский: «В финале победит Аргентина — 3:1»
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Денис Казанский
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