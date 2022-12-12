Гаджи Гаджиев оценил выступление сборной Марокко на ЧМ-2022

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал свое выступление сборной Марокко на ЧМ-2022 в Катаре.

«Я могу оценить и охарактеризовать сборную Марокко на чемпионате мира в Катаре как крайне организованную команду. Возвращаясь к жесткой критике, которая идет по отношению к организованным командам в последние годы, хочу сказать, что реальнее нужно смотреть на игру. Футбол развивается по своим законам, которые основаны на возможностях организма человека и на правилах игры. А мы всегда придумываем еще что-то, к примеру концентрацию игроков на своей половине поля. Этот фактор мы все время рассматриваем как игру в автобус и все время критикуем. В результате получилось так, что после ухода Березуцких и Игнашевича из сборной защитников не было вообще», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.