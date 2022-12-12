Каррера: «На ЧМ-2022 удивила сборная Марокко. Эти ребята просто живут своей мечтой»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кого считает фаворитом на чемпионате мира-2022 и какая сборная удивила его больше всех в турнире.

«Думаю, что Франция — основной претендент на победу в Катаре, у них опытная команда. Меня очень сильно удивила сборная Марокко. Эти ребята просто живут своей мечтой», — цитирует «РБ Спорт» Карреру.

Сборная Марокко обыграла национальную команду Португалии (1:0) в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

14 декабря сборная Марокко встретится в полуфинале с Францией. Начало — в 22.00 (мск).