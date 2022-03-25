Франко Фода: «Австрия хорошо начала, но потом сама усложнила себе жизнь»

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал поражение от Уэльса (1:2) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Мы все очень разочарованы. Мы ставили перед собой очень высокие цели — хотели поехать на чемпионат мира. У меня были хорошие ощущения, команда была очень сосредоточена на трениовках.

Мы хорошо начали, хорошо выходили из контрпрессинговых ситуаций. Было бы замечательно, если бы повели в счете. Но потом мы усложнили себе жизнь", — цитирует пресс-служба УЕФА Фода.

В финале квалификации чемпионата мира-2022 сборная Уэльса сыграет с победителем матча Украина — Шотландия, который был перенесен.