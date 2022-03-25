Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж считает, что поддержка болельщиков сыграла важную роль в победе над Австрией (2:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Это лучший вечер. Я был очень доволен игрой с Бельгией [ничья 1:1], но этот матч вывел нас на новый уровень.

Я бесконечно признателен нашим болельщикам — они сыграли важную роль в этой победе. Наша статистика в домашних матчах феноменальна!" - цитирует пресс-служба УЕФА Пейджа.

В финале квалификации чемпионата мира-2022 сборная Уэльса сыграет с победителем матча Украина — Шотландия, который был перенесен.