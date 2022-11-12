Фати о попадании в состав сборной Испании на ЧМ-2022: «Это больше, чем мечта!»
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати отреагировал на свое попадание в состав сборной Испании на ЧМ-2022.
«Для меня будет огромной честью представлять страну на чемпионате мира. Это больше, чем мечта! Вперед!» — написал Фати у себя в соцсетях.
На ЧМ-2022 сборная Испании сыграет в группе Е против Германии, Японии и Коста-Рики. Первый матч испанцы проведут против Коста-Рики 23 ноября.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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