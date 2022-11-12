Фати о попадании в состав сборной Испании на ЧМ-2022: «Это больше, чем мечта!»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати отреагировал на свое попадание в состав сборной Испании на ЧМ-2022.

«Для меня будет огромной честью представлять страну на чемпионате мира. Это больше, чем мечта! Вперед!» — написал Фати у себя в соцсетях.

На ЧМ-2022 сборная Испании сыграет в группе Е против Германии, Японии и Коста-Рики. Первый матч испанцы проведут против Коста-Рики 23 ноября.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.