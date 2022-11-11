Испания объявила состав сборной на чемпионат мира-2022

Сборная Испании объявила состав команды на чемпионат мира по футболу в Катаре. Отметим, что ветеран национальной команды Серхио Рамос не был вызван на турнир.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Брентфорд», Англия), Роберт Санчес («Брайтон», Англия).

Защитники: Пау Торрес («Вильярреал»), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба — «Барселона»), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба — «Валенсия»), Сесар Аспиликуэта («Челси», Англия), Даниэль Карвахаль («Реал»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити», Англия).

Полузащитники: Серхио Бускетс, Гави, Педри (все — «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба — «Атлетико»), Карлос Солер («ПСЖ», Франция).

Нападающие: Иньяки Уильямс («Атлетик»), Альваро Мората («Атлетико»), Марко Асенсио («Реал»), Ферран Торрес, Ансу Фати (оба — «Барселона»), Пабло Сарабия («ПСЖ», Франция), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («Лейпциг», Германия).

На ЧМ-2022 сборная Испании сыграет в группе Е против таких команд, как Германия, Япония и Коста-Рика. Первый матч — против Коста-Рики 23 ноября.

Сборная Испании выигрывала чемпионат мира всего раз: в 2010 году в финале турнира в ЮАР команда обыграла сборную Нидерландов (1:0).