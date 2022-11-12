Сборная Саудовской Аравии объявила состав на ЧМ-2022

Сборная Саудовской Аравии объявила итоговый состав команды на ЧМ-2022 в Катаре.

В список вошли 26 футболистов, все они представляют чемпионат Саудовской Аравии.

Вратари: Мохаммед аль-Овайс («Аль-Хиляль»), Мохаммед Аль Рубаи («Аль-Ахли»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Насср».

Защитники: Яссер Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бреик, Али Аль-Булаихи, Сауд Абдулхамид (все — «Аль-Хиляль»), Султан Аль-Ганам, Абдулела Аль-Амри, Абдулла Маду (все — «Аль-Насср»), Хассан Тамбакти («Аль-Шабаб»).

Полузащитники: Салман Аль-Фарадж, Салем Аль-Давсари, Абдулла Отаиф, Мохаммед Канно, Абдуллела Аль-Малки, Нассер Аль-Давсари (все — «Аль-Хиляль»), Фахад Аль-Муваллад, Хаттан Бахебри (оба — «Аль-Шабаб»), Сами Аль-Наджеи, Али Аль-Хассан (оба — «Аль-Насср»), Абдулрахман Аль-Абуд («Аль-Иттихад»), Рияд Шарахили («Абха»).

Нападающие: Фирас Аль-Бураикан («Аль-Фатех»), Салех Аль-Шехри («Аль-Хиляль»), Хаитхам Асири («Аль-Ахли»).

Сборная Саудовской Аравии сыграет на ЧМ-2022 в группе C с командами Польши, Аргентины и Мексики.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.