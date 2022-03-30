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Сегодня, 18:42

ФИФА продала более 800 тысяч билетов на чемпионат мира-2022

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За первый этап продаж ФИФА реализовала более 804 тысяч билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что больше всего продаж зарегистрировано с территории Катара, США, Великобритании, Мексики, ОАЭ, Германии, Индии, Бразилии и Аргентины.

Самым популярным у болельщиков стал матч открытия чемпионата мира и финал турнира. Второй этап продажи билетов стартует 5 апреля в 12.00 мск.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Жеребьевка турнира пройдет 1 апреля в Дохе.

Источник: https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fans-worldwide-snap-up-over-800-000-fifa-world-cup-qatar-2022-tm-tickets-in
Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФИФА
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