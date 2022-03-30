ФИФА продала более 800 тысяч билетов на чемпионат мира-2022

За первый этап продаж ФИФА реализовала более 804 тысяч билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что больше всего продаж зарегистрировано с территории Катара, США, Великобритании, Мексики, ОАЭ, Германии, Индии, Бразилии и Аргентины.

Самым популярным у болельщиков стал матч открытия чемпионата мира и финал турнира. Второй этап продажи билетов стартует 5 апреля в 12.00 мск.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Жеребьевка турнира пройдет 1 апреля в Дохе.